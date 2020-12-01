РИАМО - 1 дек. На заседании Общественного совета при министерстве социального развития Московской области, которое пройдет 2 декабря в формате онлайн, обсудят реформирование в регионе существующих подходов в деятельности психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Председателем заседания выступит председатель правления фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

«На заседании министр социального развития региона Ирина Фаевская расскажет о совершенствовании системы социального обслуживания путем реорганизации учреждений, а также пересмотра нагрузки на социальных работников и об участии региона в пилотном проекте о реализации государственного социального заказа», - говорится в сообщении.

Участие в обсуждении примет председатель правления «Центра лечебной педагогики», член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Битова.

Также будут подняты вопросы трудоустройства инвалидов, а также замены сертификата на приобретение технических средств реабилитации на денежную выплату. Обсудят также общественную экспертизу плана противодействия коррупции в министерстве социального развития Московской области.