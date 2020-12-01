РИАМО - 1 дек. Количество многодетных семей в Подмосковье ежегодно увеличивается в среднем на 14%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник в доме правительства Московской области прошла торжественная церемония награждения многодетных матерей.

«Мы очень гордимся, что каждый год в Московской области практически на 10 тысяч семей многодетных становится больше», - сказал Воробьев.

В прошлом году было 74 тысяч семей, в этом году уже 85, уточнил глава региона.

«Мы стараемся в Московской области делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержку. <...> Помощи много не бывает. Но мы всегда стараемся быть рядом», - заключил Воробьев.

Среди федеральных мер поддержки — единовременное пособие при рождении ребенка – 18 тысяч рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 12,6 тысячи рублей, материнский семейный капитал – 453 тысячи рублей.

Из областного бюджета — единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка – 60 тысяч рублей, при рождении трех и более детей – 300 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка – от 576 рублей до 6,6 тысячи рублей, бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и области одному из родителей (многодетные семьи), а также всем детям до семи лет.

Также есть ежемесячная денежная компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг в размере 50%, обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения детей до шести лет, выплаты на обучающегося из многодетных семей – 3 тысячи рублей.