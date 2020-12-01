РИАМО - 1 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медаль ордена «Родительская слава» многодетной семье из Щелкова, а также ордена «Материнская слава» матерям из разных округов Подмосковья, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Мы в воскресенье праздновали День матери. А сейчас пригласили тех, кто воспитывает большое количество детей. <...> Мы стараемся делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержу. Мне очень приятна сегодняшняя встреча. Хочу поблагодарить в вашем лице ваших супругов, всех, кто помогает - бабушек, дедушек. Хочу пожелать успехов, здоровья, чтобы каждая девчонка, каждый пацан смогли вырасти теми, кем можно гордиться, чтобы они не подвели, смело преодолевали трудности», - сказал Воробьев.

Указом президента РФ за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций медалью ордена «Родительская слава» наградили Екатерину и Кирилла Хоровец, воспитывающих четырех детей в городском округе Щелково.

«Многодетные семьи в Подмосковье поддерживаются очень хорошо. Это и различные субсидии, льготы, бесплатные кружки. Поддержка правительства Московской области для нас очень важна», - сказала Екатерина Хоровец журналистам.

Также глава региона вручил ордена «Материнская слава» 17 многодетным матерям из Можайского, Одинцовского округов, Жуковского, Щелкова, Луховиц, Дубны, Ленинского округа, Долгопрудного, Балашихи, Королева. Среди награжденных - Нина Шамрук, которая воспитывает десять детей, и Любовь Погончикова, которая воспитывает восемь детей.