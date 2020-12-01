РИАМО - 1 дек. Товарищеский матч между сборной подмосковных детдомов и воспитанниками академии Петрова состоялся на арене имени Петрова в Красногорске во Всероссийский День хоккея, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Старт игре дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский. Перед матчем Воробьев и Каменский зашли в раздевалку к ребятам из команды детдомов и подарили им коньки.

«В Советском Союзе, когда мы с Валерием Викторовичем занимались хоккеем, коньки были бесценны. Пусть они несут вас к победам! В Подмосковье 36 хоккейных школ, в них занимается больше 5 тысяч ребят. Я желаю всем вам побед, чтобы характер у вас был железный, чтобы вы достигали целей», — сказал Воробьев.

Он также поблагодарил детских тренеров, которые помогают ребятам раскрыть свой талант.

Арена имени Владимира Петрова открылась в июне 2019 года, здесь работает хоккейная академия, названная именем прославленного спортсмена. Петров выступил с инициативой создания спортшколы в 2016 году, президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.

Сейчас в академии бесплатно тренируются около 400 ребят. Кроме того, здесь проходят занятия по хоккею с мячом, фигурному катанию, футболу — всего занимаются около 1 тысячи детей.

«Считаю, что это одна из лучших арен в Московской области, здесь много детей занимается, и не только хоккеем. Здорово, что область, Андрей Юрьевич Воробьев поддерживают спорт. Мы будем все больше ребят привлекать к занятию хоккеем», — сказал Каменский.

С января на арене имени Петрова начнет полноценную работу академия фигурного катания олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. Сейчас в ней занимаются 35 детей и 18 взрослых, работают пять тренеров.

«Это новый дворец, тут качественный лед, замечательная инфраструктура. Нам выделили помещение, в котором мы с родителями сделали свой спортзал — детки здесь будут заниматься хореографией и балетом», — сказала Навка.