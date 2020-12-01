РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Пятого и шестого декабря пройдет первенство городского округа Люберцы по фигурному катанию «Люберецкий конек», в нем примут участие порядка 180 юных спортсменов, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Первенство городского округа «Люберецкий конек» пройдет по спортивным разрядам и спортивным балетам на льду. На одной площадке встретятся порядка 180 юных фигуристов в возрасте от 6 до 17 лет», - говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в ледовом комплексе «Зенит» поселка Томилино городского округа Люберцы. Зрителей на спортивном мероприятии не будет.