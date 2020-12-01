РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. Дети из Люберец могут принять участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Елка – друг человека», который завершится 20 декабря, говорится в сообщении управления охраны окружающей среды администрации городского округа.

«Общественная организация «Всероссийское общество охраны природы» приглашает всех школьников принять участие во Всероссийском конкурсе «Елка - друг человека». До 20 декабря дети могут выполнить творческую работу в формате рисунка на тему: «Как ель участвует в нашей жизни, что полезного она может дать человеку», - говорится в сообщении.

Работы будут оцениваться по трем возрастным группам (4-6 лет, 7-9 лет, 10-14 лет). В каждой из них будут выбраны три победителя, которые получат призы: саженцы Кремлевской елки, игрушки и сладости. Имена авторов лучших работ объявят 25 декабря.

Конкурсные рисунки необходимо отправить на электронную почту: voop.lubertsy@gmail.com с обязательным указанием ФИО и возраста ребенка, города проживания и номера образовательного учреждения (если ребенок обучается). Работы без этой информации не будут рассматриваться.

Кроме того, участники могут выложить свои работы в Instagram с обязательным хештегом #елкадругчеловека2020 и подписаться на аккаунты @eco_riu, @detki_kreml_elka, @voop.eco, @voop.go.lyubertsy.