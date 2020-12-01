РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Управляющая компания установила пандусы в двух многоквартирных домах в подмосковном Красногорске по просьбе жителей, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение управляющей организацией «ЖКХ-Онлайн» требований жителей об установке пандусов в подъездах многоквартирных домов №6 по Пионерской улице и №14 по улице Братьев Горожанкиных», - говорится в сообщении.

Жительница дома на Пионерской улице пожаловалась, что неоднократно обращалась в прежнюю УК «ДЭЗ» с просьбой установить пандусы в подъезде, где проживают инвалиды-колясочники и многодетные семьи с малышами, при этом нет лифта. Однако никаких действий со стороны управляющей компании не предпринято.

С аналогичной просьбой обращались и жители дома на улице Братьев Горожанкиных. Конструктивной особенностью 10-этажного дома, также находившегося до последнего времени под управлением ООО «ДЭЗ», является то, что лифт может ходить только до 9-го этажа. Дальше жителям приходилось поднимать детские коляски на руках.

Получив обращения, инспекторы связались с нынешней управляющей организацией ООО «ЖКХ-Онлайн» и предложили разобраться в ситуации. Сотрудники УК оперативно установили пандусы. Тот факт, что они появились в подъездах, организация подтвердила фотоматериалами и актами выполненных работ, которые подписали в том числе и жители.

«В связи с противоэпидемическими ограничениями мы можем проводить внеплановые выездные проверки только при угрозе жизни и здоровью людей. Однако Госжилинспекция не прекращает свою работу и старается создать все условия для прямого и конструктивного диалога жителей с управляющими организациями. Наглядный тому пример – установка пандусов в Красногорске», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.