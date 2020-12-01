РИАМО - 1 дек. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 1-2 декабря из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за тумана будет действовать в Москве с 22:00 вторника до 09:00 2 декабря, в Подмосковье – с 21:00 вторника до 10:00 2 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Ивановской, Смоленской, Калужской и Тверской областях Центрального федерального округа России.

Ночью 2 декабря в Московском регионе температура воздуха опустится до минус 2-4 градусов. Местами пройдет небольшой снег, есть вероятность образования гололедицы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.