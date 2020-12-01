РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Благодаря коптерам с горомкоговорителями на стройплощадках Красногорска повысился уровень ковид-безопасности, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.

Сотрудники подведомственного Главгосстройнадзору ГБУ МО «Мособлстройцнил» продолжают мониторинг соблюдения санитарных требований на стройплощадках. Беспилотники с громкоговорителями уже облетели более 60 объектов Московской области, в том числе и в Красногорске.

«В первую очередь квадрокоптеры облетают объекты с низким индексом ковид-безопасности. Результаты профилактики – застройщики стали более ответственно подходить к соблюдению сантребований. Так, увеличился средний индекс по муниципалитету городских округов Красногорск, Истра, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Долгопрудный и Волоколамск», – говорится в сообщении.

С 26 октября Главгосстройнадзор Подмосковья первым в России запустил дроны с громкоговорителями на строительные площадки, чтобы информировать рабочих о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции, при этом напоминая о предусмотренной за нарушения административной ответственности.

«Облеты уже доказали свою эффективность и показали результат – строители стали ответственнее подходить к соблюдению обязательных санитарных требований. Это наглядно видно по показателям индекса. Рейды продолжатся», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Нововведение создает у застройщиков и строителей эффект постоянного присутствия на площадке надзорного органа, что не позволяет участникам строительства пренебрегать обязательными требованиями.