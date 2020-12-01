РИАМО - 1 дек. Во вторник в столице стартовал новый сезон премии в области архитектуры и градостроительства, заявку на нее может предоставить любой проект капитального строительства, который получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Каждый год премия является для нас сложным и интересным вызовом по отбору лучших проектов, и я призываю всех участников профессионального сообщества, независимо от размера бюро, возраста, статуса и известности, подавать заявки. Среди номинантов прошлых лет вы увидите целый ряд молодых компаний и бюро, которые заявились на премию впервые, что не помешало судьям включить их в претенденты на победу», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры и председатель жюри премии Сергей Кузнецов.

Номинации премии формируются в зависимости от проектов, которые подаются в текущем году. Так, в 2019 году был награжден проект ТПУ, который является одним из главных направлений в развитии столицы – транспортной инфраструктуры.

Призовой фонд Архитектурной премии Москвы составляет 5 миллионов рублей. Награда вручается победителю мэром столицы. Экспертный совет, который включает в себя членов Архсовета Москвы, общественных деятелей, журналистов и урбанистов, проводит отбор победителей в два этапа.

Первый этап включает в себя рассмотрение поданных заявок, а также формирование листа номинаций и номинантов текущего года. На втором этапе производится отбор победителей, чье награждение приурочено ко Дню архитектора. Лауреатам конкурса предоставляется до пяти премий. Каждая из них составляет миллион рублей.

Победители прошлого сезона были выбраны из 40 номинантов. Жюри отметило пять проектов, среди которых «Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортного назначения» и «Общеобразовательная школа на 2100 мест» в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования, медицины, религиозного назначения и городского управления».

Также победителями стали участник программы реновации «Жилой дом на улице Бауманская, владение 47/1» в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса» и «Комплекс апартаментов с подземной автостоянкой на улице Нижняя Масловка, владение 10» в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта коммерческого назначения».

Кроме того, лауреатом стал Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивно-зрелищного назначения».

Премия была учреждена в 2017 году при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Прием заявок на новый сезон премии продлится до 15 февраля 2021 года.