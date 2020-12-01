РИАМО - 1 дек. Доктора столичной больницы имени Виноградова удалили у мужчины опухоль почки весом 12 килограммов, до этого пациент думал, что у него пивной живот, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

В отделение урологии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова обратился 64-летний мужчина с жалобой на тянущую боль в области поясницы. У пациента наблюдалась асимметрия живота. Он жаловался на проблемы с кишечником и мочеиспусканием.

«Сам мужчина считал себя просто обладателем характерного пивного живота из-за любви к этому напитку, поэтому долгое время не уделял внимание существующим проблемам со здоровьем и не обращался к медикам», - говорится в сообщении.

Врачи больницы имени Виноградова провели осмотр и компьютерную томографию, в результате чего обнаружили 30-сантиметровую опухоль левой почки.

По срочным показаниям хирурги решили проводить операцию открытым способом. Врачи выполнили разрез по реберной дуге и удалили новообразование и все измененные ткани.

«После радикальной операции химиотерапия не потребовалась. Уже на четвертый день после вмешательства пациента выписали домой», - говорится в сообщении.