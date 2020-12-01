РИАМО - 1 дек. В предстоящие выходные атмосферное давление в Москве может стать рекордно высоким, сообщается на сайте «Метеоновости».

Мощный антициклон будет определять погоду в мегаполисе 5-6 декабря.

«Несмотря на то, что центр его будет располагаться над Средней Волгой, атмосферное давление в Москве превысит значение 765 миллиметров ртутного столба (1020 гектопаскаль) и станет рекордно высоким», — отмечается в материале.

В столице 5 декабря 2001 года был установлен рекорд по высоте давления, тогда оно поднялось до 764,3 миллиметра ртутного столба (1019 гектопаскаль).

Рекордом 6 декабря в 2002 году в Москве стало давление в 766,9 миллиметра ртутного столба (1022,5 гектопаскаль).

Ранее синоптики сообщили, что прошедшая осень в столице оказалась самой теплой с 1879 года.