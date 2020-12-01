РИАМО - 1 дек. В прибрежной зоне Даниловского района столицы появится новая зона отдыха, включающая в себя пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, набережная на левом берегу Москвы-реки расположится на площади порядка 31,95 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проект планировки набережной Москвы-реки, призванный связать Симоновскую набережную с набережной Марка Шагала, утвержден правительством города. Набережная формируется в рамках комплексной реорганизации бывшей промзоны ЗИЛ.

«Обновление этой территории предполагает создание многофункционального общественного пространства, центра притяжения. А создаваемая в прибрежной полосе прогулочная зона, которая свяжет Симоновскую набережную и набережную Марка Шагала с жилыми кварталами и рекреационными территориями, станет привлекательным местом отдыха для москвичей и гостей столицы», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что велосипедные, а также беговые дорожки будут обустроены в рекреационных зонах вдоль реки.

В проекте учли и предложенные концепции развития набережной Марка Шагала, разработанной архитектурным бюро «Меганом».

Благоустройство всей проектируемой территории будет комплексным и включит в себя установку скамеек, обустройство новых тротуаров, обеспечение хорошим освещением, высадку кустарников и деревьев, также будут разбиты газоны. Проект предусматривает организацию новых спусков к воде, реконструкцию одного из спусков во время работ по укреплению берега, которые включают в себя частичную реконструкцию и возведение подпорной стенки протяженностью 3,95 километра.

«Реконструкция набережной позволит создать условия для беспрепятственного перемещения москвичей и гостей столицы вдоль берега Москвы-реки, и, в частности, организовать непрерывный прогулочный маршрут от Крутицкой набережной до Даниловского моста», – отметила директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Дина Саттарова.

Для организации пешеходного движения предложено возвести наземные переходы, а также разместить на протяжении Симоновской и Марка Шагала набережных остановочные пункты наземного пассажирского транспорта и обустроить карманы для заезда.