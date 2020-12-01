РИАМО - 1 дек. Бывший полузащитник сборной СССР Александр Мостовой заявил, что главная проблема российского футбола — менталитет, передает Газета.ru.

«Раньше нам говорили, что в России нет футбольных полей, стадионов, школ и поэтому нет футболистов. Но у нас в Советском Союзе вообще ничего не было и мы тренировались на асфальте, а футболисты были и футбол был хороший. Так что это все отговорки», — сказал Мостовой.

Он отметил, что на сегодня в стране создали всю инфраструктуру для спорта, но ничего не изменилось. По его мнению, люди думают не о футболе, а о деньгах.

В чемпионате России есть молодые и талантливые футболисты, и для того, чтобы прогрессировать, им нужно уезжать в европейский чемпионат. Но, если у них такая зарплата, которую в Европе никто не заплатит, то они никуда не поедут, уверен Мостовой.

«Человек, которого никто не знает в Европе, зарабатывает миллионы. Как он будет прогрессировать? Кто его возьмет за границу?» — отметил футболист.

По его словам, изменить ситуацию можно лишь понижением зарплат, человек должен заслужить деньги хорошей игрой.