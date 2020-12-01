РИАМО - 1 дек. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет.

«Человек-легенда, Ирина Александровна отдала более полувека делу всей своей жизни — Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. За годы ее неустанной работы музей преобразился, став одним из главных центров мировой художественной культуры», — сказал Шапошников.

По его словам, благодаря масштабной просветительской деятельности Антоновой, все желающие познакомились с шедеврами мирового значения — москвичи и гости столицы смогли увидеть подлинные работы лучших мастеров разных эпох.

Шапошников подчеркнул, что Антонова была признанным авторитетом — с ее мнением всегда считались и доверяли ей самые ценные экспонаты.

«Уход Ирины Антоновой — великого человека, обаятельной женщины и профессионала высочайшего уровня — невосполнимая утрата для культурной общественности и всех нас. Глубоко скорбим вместе с родными, близкими, друзьями, коллегами», — заключил глава столичного парламента.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла ГМИИ с 1961 по 2013 год, когда была назначена президентом музея. В музей под ее руководством в 1974 году впервые в СССР привезли на выставку легендарную картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

В 1979 году Антонова получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, дважды была удостоена Государственной премии России.