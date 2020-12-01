РИАМО - 1 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) возглавило рейтинг подмосковных медиаресурсов по цитируемости за третий квартал 2020 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Во втором квартале 2020 года РИАМО также возглавило топ цитируемости от «Медиалогии».

В тройку лидеров в третьем квартале также вошли интернет-ресурс Mosregtoday.ru и радиостанция «Радио 1». В целом в топ-10 представлены два информагентства, две газеты, одна радиостанция и пять интернет-ресурсов.

В медиарейтинг вошли СМИ Московской области, основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ, которая включает более 59 тысяч наиболее влиятельных источников.

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