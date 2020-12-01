РИАМО - 1 дек. До конца года на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» откроется завод по производству вакцины от коронавирусной инфекции, кроме того, город продолжает запускать новые проекты, несмотря на пандемию, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Во всех отраслях были запущены новые проекты, это касается и пищевой промышленности. И <…> мы планируем открыть до конца года завод по производству вакцины против коронавируса в особой экономической зоне «Технополис Москва». Нельзя сказать, что мы запустили много новых проектов, но точно нельзя сказать, что мы сократили планы, которые были», — сказал Ефимов в эфире радиостанции «ВестиФМ».

В августе в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал центр имени Гамалеи. После, в октябре, в РФ зарегистрировали еще одну вакцину «ЭпиВакКорона», которую создали в новосибирском центре «Вектор».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация жителей РФ от коронавируса начнется в январе-феврале.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Завод по производству вакцины от Covid‑19 откроется в Москве до конца года. Город продолжает запускать новые проекты, несмотря на пандемию.

- Некоторые салоны красоты, бани и музеи в Москве ввели систему чек‑инов. Также по QR-кодам пускают в некоторые школы танцев, боулинг-клубы и бильярдные.

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.