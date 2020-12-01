РИАМО - 1 дек. Поклонники и коллеги президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой скорбят в соцсетях из-за ее смерти, они отмечают, что с ее кончиной ушла целая эпоха.

«Еще одна утрата в этом адском году. Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Александровна Антонова. Великий был человек», — написал в Twitter журналист Владимир Соловьев.

Актер Александр Олешко назвал Антонову легендарным человеком.

«За свою долгую и очень интересную жизнь, она успела поставить очень точный диагноз сегодняшнему времени. И очень много сделала для всех кто искал красоту, любовь и высокое, настоящее искусство. Благодарю за радость общения, за доброе отношение. Счастлив, что был знаком. Светлая память», — поделился Олешко в Instagram.

Михаил Федотов в Twitter отметил, что у Антоновой была железная воля, неистощимая энергия, огромный талант творца и организатора.

«От нас ушла великая Ирина Антонова, по сути перезапустившая новый ГМИИ! Она его перепридумала и пересоздала. Создала настоящий великий музей Европы, в котором есть все. В том числе и замечательная коллекция отечественного искусства. Великая женщина. Вечная память!» — написал в Twitter Евгений Фатеев.

Некоторые пользователи вспоминали о своем знакомстве с Антоновой.

«Умерла Ирина Александровна Антонова... Я счастлив, что был знаком с нею и что она при наших редких встречах всегда вспоминала, как мой отец представил ей меня, тогда восьмилетнего мальчика... В том же году она стала директором Пушкинского музея», — поделился пользователь @taub1952.

Многие вспомнили о работе Антоновой и ее вкладе в развитие культуры.

«Скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова. Ей было 98 лет. Под ее руководством в музее проходили заметные выставки «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана», работ Пабло Пикассо», — вспомнила в Twitter Юлия Сапронова.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея.

Из-за высокой репутации Антоновой в музейном сообществе учреждение смогло представить у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко выдаются за рубеж.

Антонова была награждена орденами Трудового Красного знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени (полный кавалер ордена). ​

Антонова скончалась в возрасте 98 лет.