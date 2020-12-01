РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 дек. Любой житель подмосковных Котельников может предложить проект для инициативного бюджетирования в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Главном управлении территориальной политики Московской области объявлен сбор предложений и проектов для программы инициативного бюджетирования на 2021 год. Инициативное бюджетирование дает возможность реализовать те или иные проекты за счет разных финансовых источников. На проект выделяются субсидии из областного и местного бюджетов, а также средства физических и юридических лиц», – говорится в сообщении.

Проект должен быть ориентирован на решение определенной проблемы в следующих сферах: ЖКХ, благоустройство, охрана окружающей среды, места массового отдыха населения, объекты физической культуры и спорта, объекты культурного наследия, автомобильные дороги и сооружения на них в границах округа, художественное творчество, озеленение территорий или объекты освещения и так далее.

Прием проектов продлится с 1 по 14 декабря 2020 года. После его окончания будет проведено голосование. В нем смогут принять участие жители Котельников, зарегистрированные на портале «Добродел». Проголосовать можно будет за неограниченное количество проектов. Те идеи, которые успешно пройдут конкурсный отбор как на местном, так и на региональном уровне, будут реализованы в течение 2021 года.

«Инициативное бюджетирование – это отличный, эффективный способ решения проблем. В 2020 году в рамках проекта в Котельниках были установлены искусственные дорожные неровности на Покровском проезде и в микрорайоне Силикат, установлены пластиковые окна в детском саду «Детство», закуплены костюмы для образцового танцевального коллектива «Солнышко», – заключается в материале.