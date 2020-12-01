РИАМО - 1 дек. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова с 75-летием и отметил его яркий артистический темперамент, сообщает Газета.ru.

День рождения народный артист РСФСР празднует 1 декабря.

«Главный секрет такого творческого успеха и востребованности – ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм», — написал Путин в телеграмме.

Он добавил, что также Хазанов очень уважительно относится к зрителям.

Хазанов родился 1 декабря 1945 года. Своим учителем артист считает Аркадия Райкина, который сильно повлиял на его творчество. В 1965 году Геннадия Хазанова приняли в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а с 1967-го он начал выступать на эстраде. Артист пробовал себя во множестве жанров — от пародии и клоунады до эстрадной репризы.

С 1997 года возглавляет Московский театр эстрады.​