РИАМО - 1 дек. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась на 17% за последние 3 года, ежегодно на территории области выявляется порядка 3,5 тысячи новых случаев заражения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

На территории Московской области проживают почти 42 тысячи людей с ВИЧ.

«ВИЧ-статус есть у каждого. Только у одних он отрицательный, а у других положительный. И знать эту информацию о своем здоровье так же естественно, как чистить зубы по утрам. Мы призываем жителей Московской области помнить о ВИЧ-инфекции, не забывать о простых правилах профилактики», - сказал главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, к.м.н. Александр Пронин.

Московская область присоединилась ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Основная цель - донести до общества важность проблемы, информацию о ВИЧ-инфекции, ее профилактике, проинформировать общество о недопустимости дискриминации людей, живущих с этой болезнью.

Узнать свой ВИЧ-статус можно за 10 минут, пройдя тестирование на ВИЧ. Эта простая, безболезненная и бесплатная услуга предоставлена всем жителям Подмосковья. Пройти тестирование на ВИЧ можно в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлинике по месту жительства.