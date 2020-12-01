РИАМО - 1 дек. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизилась на 17% за последние 3 года, ежегодно на территории области выявляется порядка 3,5 тысячи новых случаев заражения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
На территории Московской области проживают почти 42 тысячи людей с ВИЧ.
Московская область присоединилась ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Основная цель - донести до общества важность проблемы, информацию о ВИЧ-инфекции, ее профилактике, проинформировать общество о недопустимости дискриминации людей, живущих с этой болезнью.
Узнать свой ВИЧ-статус можно за 10 минут, пройдя тестирование на ВИЧ. Эта простая, безболезненная и бесплатная услуга предоставлена всем жителям Подмосковья. Пройти тестирование на ВИЧ можно в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями или в поликлинике по месту жительства.
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