РИАМО - 1 дек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, сообщает Nation News.

Во вторник утром стало известно, что Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

«Глава государства хорошо знал Антонову и неоднократно бывал в ее музее, ценил ее экспертные знания», — говорится в сообщении.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла ГМИИ имени Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года. Отойдя от руководства музеем, она заняла созданный специально для нее пост президента.

Из-за высокой репутации Антоновой в музейном сообществе учреждение смогло представить у себя уникальные шедевры мировой живописи из крупнейших художественных собраний, которые чрезвычайно редко выдаются за рубеж.

Антонова является дважды лауреатом государственной премии РФ, имеет множество других высоких наград. Она также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».​