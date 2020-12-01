РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В Домодедовской центральной городской больнице открылось первое в Подмосковье отделение медобслуживания пилотов и бортпроводников, созданное на базе государственного медучреждения, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«В Домодедовской центральной городской больнице открылось отделение медобслуживания пилотов и бортпроводников. Здесь будут проводить медицинские освидетельствования членов экипажей, следить за общим состоянием здоровья авиационного персонала нескольких крупных российских авиакомпаний, а также собирать аптечки для оказания первой помощи на борту самолета», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Это единственное в Московской области отделение, созданное на базе государственного медучреждения.