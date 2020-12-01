РИАМО - 1 дек. Директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак назвал великой президента ГМИИ имени Пушкина Ирину Антонову, которая умерла на 99-м году жизни.

Антонова возглавляла Пушкинский музей 52 года. При ней проводились крупнейшие международные выставки, в том числе выставляли картины Да Винчи, Модильяни, Пикассо, Малевича, Кандинского и Шагала.

«Ирина Анатольевна была великой не только потому, что сделала огромный вклад в музейное дело и российскую культуру, она была великой, потому что она была больше, чем любая отдельно взятая эпоха в жизни нашей страны», — сказал Бак в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что Антонова продолжала работать даже при внешних трудностях – «в эпоху оттепели, в эпоху заморозков». Она была сильным, целеустремленным и твердым человеком.

«Вместе с тем она была моложе, чем мы все вместе взятые, потому что именно она в последнее десятилетие своей долгой жизни сумела уловить те тенденции, которые сейчас характерны для современного искусства и современной культуры», — добавил Бак.