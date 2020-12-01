РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 дек. На территории подмосковных Люберец расположено 1,7 тысячи контейнерных площадок, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего на территории Люберец 1 711 контейнерных площадок, на них - 561 бункер, 906 синих и 3 699 серых контейнеров. Из них 36 контейнерных площадок расположены на территории СНТ, со всеми заключены договоры с региональным оператором, 88 контейнерных площадок расположены на территории ИЖС, 615 - на дворовых территориях МКД, 218 - бюджетные - детские сады, школы, спортивные объекты, парки, 754 - на территории юридических лиц», - сказал Ружицкий.

Ежедневно на территории городского округа почти 50 единиц спецтехники - 19 мусоровозов, 21 бункеровоз, 4 ломовоза, 4 мусоровоза для раздельного сбора отходов - и порядка 80 человек задействованы в вывозе твердых коммунальных отходов.

Ружицкий добавил, что за ноябрь с территории Люберец вывезено порядка 250 кубических метров мусора с несанкционированных свалок.

«Все контейнерные площадки внесены в схему санитарной очистки территории городского округа Люберцы, утвержденной постановлением администрации муниципалитета», - пояснил Ружицкий.