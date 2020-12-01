Вместо привычного праздника дома за телевизором в окружении салатов москвичи могут отметить Новый год в одном из отелей региона с интересной развлекательной программой. Праздничный заезд обычно продолжается с 31 декабря по 3 января. В новогодний пакет входит проживание, питание, ужин с шоу-программой и анимация для детей и взрослых. Обозреватель РИАМО выбрала 10 отелей для встречи Нового года.

Вечеринка в стиле «Казино рояль» в Sofrino Park

Подмосковный отель Sofrino Park с живописной территорией и отличным сервисом предлагает встретить 2021 год в стиле «Казино рояль». В программе будут яркие танцы и зажигательные песни, свои двери откроет казино, где можно будет выиграть ценные призы и подарки, а для маленьких гостей подготовят театрализованную детскую елку.

В стоимость новогоднего заезда с 31 декабря до 3 января входят проживание, питание по тарифу «все включено», тематический банкет, анимационные программы для детей и взрослых, ежедневная дискотека, уличные «похмельные гуляния», доступ к фитнес-залу, бассейну и зимним развлечениям на территории отеля.

Где: Московская область, Пушкинский г.о., п/о Талицы

Сайт: https://sofrino-park.com/new-year-2021/

Сколько стоит: двухместное размещение от 48 250 рублей

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«Ночь в музее – русское царство» в отеле «Яхонты Ногинск»

официальный сайт отеля «Яхонты Ногинск»

Отметить Новый год с царским размахом можно в отеле «Яхонты Ногинск». Для гостей будут выступать зажигательная кавер-группа и шоу-балет, подготовят фотозону «Царский трон» и танцпол со спецэффектами, проведут розыгрыш призов и устроят грандиозный салют. Для детей планируется отдельная программа.

В стоимость новогоднего заезда с 31 декабря до 3 января входят проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», праздничный тематический банкет со звездами, посещение детского клуба «Яхонтенок» с аниматорами, аквацентра с крытым подогреваемым бассейном и парными и контактного мини-зоопарка «Русское подворье».

Размещение детей от 3 до 10 лет в новогодние праздники нужно оплачивать отдельно – 3 000 рублей за день.

Где: Московская область, Богородский г.о., д. Жилино

Сайт: https://yahonty.ru/news/vsterchayte-novyy-god-2021-v-zagorodnom-otele/

Сколько стоит: от 58 650 рублей за двоих

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«НИИ Чародейства и Волшебства» в парке-отеле «Лесной»

В новогоднюю ночь в парке-отеле «Лесной» для взрослых устроят новогодний банкет с приглашенными артистами и интересной шоу-программой, а для юных гостей будет работать детская комната с аниматором. Также обещают уличные гуляния, тематическую фотозону и праздничный салют, а 1 января для малышей пройдет детская программа с подарками от Деда Мороза.

В стоимость новогоднего заезда с 31 декабря до 3 января входят проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол» со специальным детским меню, праздничный банкет с шоу-программой, зимний гриль-пикник 1 января, творческие мастер-классы, прокат спортивного инвентаря, посещение бассейна, финской сауны и чайной комнаты.

Где: Московская область, г.о. Солнечногорск, дер. Пешки

Сайт: https://lesnoyparkhotel.ru/conference-private/novyy-god-2021/

Сколько стоит: от 62 335 рублей за двоих

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Новый год в стиле корриды в «Орловском»

Любители заграничных поездок могут провести новогоднюю ночь в стиле горячей Испании недалеко от столицы в парке-отеле «Орловский».

В стоимость новогоднего заезда с 30 декабря до 2 января входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», праздничный ужин с развлекательной программой и детская елка, посещение спа-комплекса, детская игровая комната, зимние развлечения.

Где: Московская область, Ленинский г.о., дер. Богданиха, Орловский проезд, стр. 12

Сайт: https://www.orlowsky.ru/Noviy-god/

Сколько стоит: от 104 000 рублей за двоих

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Маскарад в парке-отеле «Морозовка»

Парк-отель «Морозовка» – еще одно место, где Новый год будут отмечать в южном стиле. Для гостей праздничную программу проведут великолепный Теадор, красавица Кармен и кавер-группа «Поехали», а преобразиться для маскарада помогут аниматоры в тематической фотозоне.

В стоимость новогоднего заезда с 31 декабря до 3 января входят проживание, праздничный банкет, питание по системе «полный пансион», ежедневные вечерние музыкальные программы, детский утренник 2 января с подарком, прогулка по парку в экипаже.

Где: Московская область, г.о. Солнечногорск, дер. Льялово

Сайт: https://morozovka.ru/novy-god-v-podmoskove/

Сколько стоит: от 68 250 рублей за двоих

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Новогодний бурлеск в яхт-клубе «Новый берег»

Ощутить блеск и роскошь вечеринок 20-х годов и почувствовать себя героем «Великого Гэтсби» можно в отеле яхт-клуба «Новый берег».

В стоимость новогоднего заезда с 31 декабря до 3 января входят проживание, праздничный банкет с развлекательной программой с алкоголем, салют, четырехразовое питание по системе «шведский стол», разгуляй 1 января, ежедневная вечерняя анимация в ресторане и дискотека, посещение бассейна, саун, джакузи.

Где: Московская область, г.о. Мытищи, дер. Болтино, ул. Верхняя прибрежная, вл. 10

Сайт: https://www.grk-novybereg.ru/schedule/view?id=17

Сколько стоит: от 68 000 рублей за двоих

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Новый год в «Бережки-Холл»

Гостей гостинично-развлекательного комплекса «Бережки-Холл» в новогоднюю ночь встретит команда ведущих с праздничной программой. Организаторы подготовили гала-вечер с группой REFLEX и анимацию для детей и взрослых, в ресторане будет играть живая музыка.

В стоимость новогоднего заезда с 31 декабря до 2 января входят проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», праздничный банкет с шоу-программой, розыгрыши призов и подарков, посещение спа-центра и бассейна. Размещение детей до 4 лет – бесплатно.

Где: Московская область, Ленинский г.о., дер. Григорчиково

Сайт: https://ny.berejki-hall.ru/#rec144444254

Сколько стоит: от 55 000 рублей за двоих

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«Русские сезоны» в загородном комплексе «Тропикана парк»

Приобщиться к традициям и встретить Новый год в русском стиле, но с особым французским шармом можно в загородном комплексе «Тропикана парк» со сказочной зимней территорией. В программе – катание на снегоходах и собачьих упряжках, конные прогулки, катание на коньках, анимационная программа для детей и взрослых, тематические мастер-классы, ярмарочные гуляния. В новогоднюю ночь для гостей устроят интерактивную шоу-программу в русском стиле, будут выступать кавер-группы, а также Дед Мороз и Снегурочка.

В праздничный пакет с заездом с 31 декабря по 2 января входят также проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», посещение бассейна и мини-саун в оздоровительном комплексе. Новогодний банкет оплачивается отдельно: 7 500 рублей за взрослого, 4 500 рублей для детей 7–12 лет.

Где: Московская область, г.о. Солнечногорск, СНТ Ладушкино

Сайт: https://tropicanapark.ru/event/newyear2021/

Сколько стоит: от 23 400 рублей за двоих

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Новогодняя ночь в отеле «Корстон»

Тем, кто хочет провести новогоднюю ночь в праздничной атмосфере, но не готов оставаться в отеле на несколько дней, подойдет специальный «Новогодний пакет» с поздним выездом от отеля «Корстон» в Серпухове. В него входят проживание в номере категории Deluxe, банкет в ресторане отеля Extra Lounge с выступлением приглашенных артистов, световым шоу и поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки, завтрак 1 января, детская комната с аниматором.

Где: Московская область, г.о. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1

Сайт: https://2021.korston.ru/serpukhov/

Сколько стоит: от 25 000 рублей за «Новогодний пакет»

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Новогодняя ночь в отеле «Балчуг Кемпински»

сайт отеля Балчуг Кемпински Москва

Встретить Новый год в самом центре Москвы предлагает роскошный отель «Балчуг Кемпински». В соответствии с действующими в столице ограничениями для гостей проведут гала-ужин с 19:00 до 23:00 в двух залах. В зале «Библиотека» с открытой террасой с видом на кремлевские куранты и Красную площадь организуют шведский стол, а в панорамном зале «Москва» – праздничный ужин с меню из трех подач. Организаторы обещают зажигательную музыку от DJ и развлекательную программу. Также в предложение включено проживание в новогоднюю ночь и «кремлевский» поздний завтрак 1 января.

Где: г. Москва, ул. Балчуг, д. 1

Сайт: https://www.kempinski.com/ru/moscow/hotel-baltschug/

Сколько стоит: от 80 000 рублей за двоих