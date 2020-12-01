РИАМО - 1 дек. В столице завершилось строительство соединительной линии между Большой кольцевой (БКЛ) и Серпуховско-Тимирязевской линиями метрополитена, участок введен в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Соединительная ветка, предназначенная для технического проезда поездов, возводилась между одноименными станциями «Савеловская» на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линии», — сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что длина однопутного тоннеля линии составила 2 километра.

Управляющей компанией по строительству новых линий и станций метро мегаполиса выступает АО «Мосинжпроект». Ее гендиректор Юрий Кравцов отметил, что соединительную ветку стоили горным способом на глубине порядка 60 метров в твердых породах известняка.

«Помимо того, что тоннель строился между двумя действующими линиями, метростроители повторно проходили готовый участок длиной около 64 метров перед тупиками станции «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии», — отметил Кравцов.

На 70-километровой Большой кольцевой линии метро расположится 31 станция. Она станет самым масштабным проектом в истории московского метростроения.