РИАМО - 1 дек. Министр культуры Московской области Елена Харламова выразила соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирины Антоновой, сообщается в Instagram-аккаунте министерства культуры Подмосковья.

«Ирина Александровна Антонова работала в Пушкинском музее более 75 лет. За эти годы в ГМИИ прошли десятки масштабных выставок, реализованы крупные проекты по продвижению русского искусства за рубежом. Имя Ирины Александровны войдет в историю мирового искусства как вдохновителя диалога культур, как просветителя с энциклопедическими знаниями и безупречным художественным вкусом», - отметила Харламова.

Она отметила, что многие проекты подмосковных музеев были реализованы совместно с ГМИИ и при личном участии Антоновой. С ней в рамках Международного совета музеев (ИКОМ) Россия и Союза музеев России сотрудничали директора областных музеев.

По словам Харламовой, музейное сообщество Подмосковья скорбит по поводу смерти Антоновой.

Антонова скончалась в возрасте 98 лет.

Она родилась 20 марта 1922 года. Возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с февраля 1961 года по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея.