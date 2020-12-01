РИАМО - 1 дек. Первый месяц зимы в столице будет теплее обычного, в декабре прогнозируются как оттепели, так и морозы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Средняя температура в декабре составляет минус 6,1 градуса, а количество осадков — 56 миллиметров.

«В последние годы декабрь редко испытывал москвичей холодами. В текущем тысячелетии лишь четыре раза: в 2001, 2002, 2010 и 2012 годах средняя температура завершающего год месяца «отстала» от нормы более, чем на 1 градус. В остальные годы сильных морозов этот месяц не принес», — отмечается в материале.

В 2006 году зафиксировали самый теплый декабрь за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура в последний месяц года составила плюс 1,2 градуса. Также теплым был декабрь 2019 года, когда средняя температура составила плюс 0,8 градуса.

В ранний период метеонаблюдений декабрь был более суровым. Так, с 1915 по 1946 годы первый месяц зимы был лишь три раза теплым, а в 29-ти случаях был мороз.