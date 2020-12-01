РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Жителям подмосковного Красногорска напомнили правила безопасного поведения в лесу и городе, которые помогут избежать безвестного исчезновения, соответствующие рекомендации разместили на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, необходимо предупреждать их заранее, обсуждать маршрут и время возвращения. Это поможет спасателям, в случае необходимости, сузить район поиска и сократить время обнаружения заблудившихся», - говорится в сообщении.

Во время походов в лес и другие труднодоступные местности следует использовать GPS - треки и средства экстренной связи. Перед походом необходимо пополнить баланс мобильного телефона, а также проверить заряд батареи. Обязательно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Если есть лекарства, которые нужно регулярно принимать – их тоже стоит взять с собой.

«Не «голосовать» на дорогах, особенно за городом, и сами, будучи водителями, не подбирать случайных пассажиров. Стараться избегать случайных знакомых и компаний, особенно если это сопровождается распитием спиртных напитков. Женщинам в темное время суток рекомендовано не находиться в одиночку в безлюдных местах», - добавляется в материале.

Кроме того, горожанам рекомендовали приучить детей не реагировать на предложения незнакомых людей прокатиться на машине, угостить сладостями, посмотреть котенка или щенка, помочь пожилому человеку, которому стало плохо и другие.

В случае, если гражданин понял, что потерялся, нужно позвонить в службу спасения по телефону 112, описать ситуацию, ответить на вопросы диспетчера и ждать помощи.