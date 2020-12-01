РИАМО – 1 дек. К системе чек-инов в столице​ начали подключаться салоны красоты, бани, кинотеатры, театры и музеи, сообщает ТАСС.

«Кроме предприятий общественного питания и гостиниц, к системе чек-инов активно подключаются салоны красоты, бани, а также кинотеатры, театры, музеи, библиотеки», - сообщил министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Сейчас указанной системой уже пользуются свыше 120 салонов красоты, около 440 библиотек, еще 90 кинотеатров, а также более 500 учреждений органов исполнительной власти.

По словам Немерюка, также по QR-кодам пускают в некоторые школы танцев, боулинг-клубы и бильярдные.

Ранее из-за пандемии Covid-19 в столице запретили работать ночным клубам, ресторанам, кафе, барам и другим развлекательным заведениям в ночное время - с 23:00 до 06:00. При этом организациям, которые обслуживают граждан, рекомендовали использовать систему чек-инов. Зарегистрироваться можно с помощью номера телефона или QR-кодов.

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1 ДЕКАБРЯ

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.