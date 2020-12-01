РИАМО - 1 дек. Владельцам гидротехнических сооружений (ГТС) стало проще получить услугу в МФЦ по согласованию размера вреда в случае аварии, список документов сокращен в 5 раз, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Гидротехнические сооружения (ГТС) – это сооружения для использования водных ресурсов или для борьбы с разрушительным действием водной стихии. Чтобы застраховать гидротехническое сооружение, собственнику необходимо согласовать размер вероятного вреда в результате аварии.

«Список документов для получения услуги сокращен в 5 раз. Вместо 11 документов собственник ГТС должен предоставить только паспорт заявителя и расчет размеров вероятного вреда. Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, она доступна заявителям в любом многофункциональном центре Подмосковья», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы получить услугу, надо обратиться в отделение МФЦ с необходимыми документами и в электронной очереди выбрать услугу «Согласование размеров вероятного вреда собственникам ГТС». Затем расписаться в заявлении, составленное сотрудником МФЦ. Срок предоставление услуги – 30 дней.

Предварительная запись на получение услуги доступна на региональном портале.