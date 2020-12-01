РИАМО - 1 дек. В Госдуму РФ внесен занокопроект, который даст право компаниям и ИП организовывать похороны при заключении договора с муниципалитетами, в случае принятия документа ритуальные услуги в России могут подешеветь, сообщил автор инициативы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков.

Закон призван оградить родственников умерших от мошенников и незаконных поборов. Сейчас в стране сферу ритуальных услуг регулирует закон, принятый в 1996 году. Однако он касается только государственных похоронных услуг.

«В случае принятия документа сократится количество недобросовестных предпринимателей в похоронном деле. В итоге люди смогут получить более качественные ритуальные услуги. Хочу подчеркнуть, что гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения», — сказал Жарков в интервью «Парламентской газете», опубликованном во вторник.

Он отметил, что новые требования для участков рынка и контроль за ними помогут повысить конкуренцию, а значит, услуги могут подешеветь.

По законопроекту обязанность содержания кладбищ ляжет на регионы, должностным лицам запретят продавать информацию об умерших, в том числе агентам ритуальных контор, чтобы родственникам не навязывали услуги. Установят новые требования к ритуальным услугам, к помещениям компаний и оборудованию.

Кроме того, новые правила будут устанавливать требования к формированию и предоставлению мест захоронений.