РИАМО - 1 дек. В Госдуму РФ внесен занокопроект, который даст право компаниям и ИП организовывать похороны при заключении договора с муниципалитетами, в случае принятия документа ритуальные услуги в России могут подешеветь, сообщил автор инициативы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков.
Закон призван оградить родственников умерших от мошенников и незаконных поборов. Сейчас в стране сферу ритуальных услуг регулирует закон, принятый в 1996 году. Однако он касается только государственных похоронных услуг.
Он отметил, что новые требования для участков рынка и контроль за ними помогут повысить конкуренцию, а значит, услуги могут подешеветь.
По законопроекту обязанность содержания кладбищ ляжет на регионы, должностным лицам запретят продавать информацию об умерших, в том числе агентам ритуальных контор, чтобы родственникам не навязывали услуги. Установят новые требования к ритуальным услугам, к помещениям компаний и оборудованию.
Кроме того, новые правила будут устанавливать требования к формированию и предоставлению мест захоронений.
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