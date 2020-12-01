РИАМО - 1 дек. В 09:53 во вторник в жилом доме в городском округе Серебряные Пруды ликвидировали пожар, из-за происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило во вторник в 01:56.

«Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 2 единицы техники, 6 человек», - говорится в сообщении.

В 02:14 специалисты провели работы по локализации пожара на площади 48 квадратных метров. В 02:26 были проведены работы по ликвидации открытого горения. В результате пожара погибло два человека.