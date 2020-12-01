РИАМО - 1 дек. Движение может быть затруднено вечером во вторник на столичных дорогах из-за прогнозируемого снегопада, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Сложнее всего будет на МКАД у развязок и эстакад: в местах, где есть подъемы, во время снегопада часто возникают сложности с проездом грузовиков», - говорится в сообщении.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах. Автомобилистам посоветовали избегать необоснованных маневров и резких торможений. Также водителям напомнили, что зимой увеличивается тормозной путь машины.

В первый день зимы на территории Москвы и Московской области температура воздуха будет от минус 4 до плюс 1 градуса.