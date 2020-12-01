РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Библиотеки подмосковного Подольска передадут в больницы округа книги в рамках акции «Читайте на здоровье», мероприятие проведут со 2 по 3 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В ноябре в Московской области прошла акция «Книги для пациентов больниц Подмосковья» по передаче книг в больницы и госпитали, где проходят лечение пациенты с тяжелыми заболеваниями. Таким образом, библиотекари поддерживают больных, создавая позитивное настроение, отвлекая с помощью чтения хороших книг от негативных мыслей. Сотрудники Централизованной библиотечной системы Подольска также приняли участие в областной акции.

«От библиотек Подольска Центральной больнице городского округа Домодедово передано в дар 100 книг разных жанров, а медперсоналу — фирменные конфеты «Подольчанка». Комитетом по культуре и туризму администрации совместно с МУК «Централизованная библиотечная система Подольска» принято решение о проведении аналогичной акции под названием «Читайте на здоровье» для больниц Подольска со 2 по 3 декабря. Для этого библиотекари подбирают книги русской и зарубежной литературы самых разных жанров — детективы, любовные романы, классические произведения», - говорится в сообщении.

По словам директора МУК «Централизованная библиотечная система Подольска» Галины Владимирской, всего за время проведения акции в больницы Подольска будет передано несколько сотен книг.

«Так, 2 декабря акция «Читайте на здоровье» пройдет в Подольской городской клинической больнице, а 3 декабря — в Подольской городской больнице №2, в Подольской городской больнице №3 и в Климовской центральной городской больнице», - заключается в сообщении.