РИАМО - 1 дек. За неделю новым пригородным вокзалом Ховрино будущего третьего направления Московский центральных диаметров воспользовались более 20 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станцию Ховрино Октябрьской железной дороги открыли 23 ноября. В день запуска она приняла 2,3 тысячи пассажиров, их количество с каждым днем росло. Уже 27 ноября пассажиропоток достиг 3,8 тысячи человек.

«Транспортно-пересадочный узел «Ховрино» объединил ж/д направление, метро и наземный транспорт. Новая станция — первая на въезде в столицу и очень удобная пересадка на метро для жителей Зеленограда, подмосковных Химок и других городов», - говорится в сообщении.

Новая станция улучшила транспортную доступность для жителей районов Ховрино и Западное Дегунино.