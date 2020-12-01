РИАМО - 1 дек. За неделю новым пригородным вокзалом Ховрино будущего третьего направления Московский центральных диаметров воспользовались более 20 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Станцию Ховрино Октябрьской железной дороги открыли 23 ноября. В день запуска она приняла 2,3 тысячи пассажиров, их количество с каждым днем росло. Уже 27 ноября пассажиропоток достиг 3,8 тысячи человек.
Новая станция улучшила транспортную доступность для жителей районов Ховрино и Западное Дегунино.
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