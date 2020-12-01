РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 дек. Члены партии «Единая Россия» выявили недочеты доступной среды для инвалида в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В рамках проекта «Доступная среда» члены местного отделения партии «Единая Россия» посмотрели возможность выхода на улицу инвалида-колясочника. В ходе проверки выявлены определенные недочеты», - говорится в сообщении.

В частности, в подъезде дома, где проживает колясочник, отсутствует электрический подъемник. Доступу на пешеходную дорожку мешает высокий бордюр. Кроме того, нет парковочного места, предназначенного для человека с ограниченными возможностями здоровья.

«Партийцами принято решение обратиться в администрацию горокруга Красногорск, чтобы в 2021 году провести работы по устранению выявленных недочетов», - заключается в материале.