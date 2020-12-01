РИАМО - 1 дек. Жители Москвы могут проголосовать за обновленные парк и здание Северного речного вокзала, это можно сделать в проекте «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после комплексной реконструкции для посетителей 5 сентября этого года в рамках празднования Дня города. Реставрация шла два года. Большинство деталей просто реставрировали, а утраченные — восстанавливали по сохранившимся фото.

«В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование: москвичам предлагают оценить обновленный парк и здание Северного речного вокзала», - говорится в сообщении.

Создатели обновленного Северного речного вокзала решили, что объект должен был служить не только транспортным объектом, но и местом повседневного отдыха горожан.

Там разбили парк, обустроили места для отдыха и благоустроили детские площадки. По набережной протяженностью около 1,4 километра одновременно могут прогуливаться более 2,5 тысячи человек.