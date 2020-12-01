РИАМО - 1 дек. Жителям Подмосковья напомнили о том, что выходить на тонкий, неокрепший лед запрещено, любителям зимней рыбалки советуют подождать, когда толщина льда достигнет 10 сантиметров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».
Спасатели «Мособлпожспаса» рекомендуют рыбакам не выходить на лед, пока его толщина не достигнет 10 сантиметров. Человек может продержаться в ледяной воде не более 10 минут, однако гибель может наступить и раньше.
Прочность льда можно определить по его цвету. Голубой лед – прочный, а прочность белого льда в два раза меньше. Лед серого, матово-белого и желтого цветов – самый ненадежный. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.
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