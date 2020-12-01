РИАМО - 1 дек. Жителям Подмосковья напомнили о том, что выходить на тонкий, неокрепший лед запрещено, любителям зимней рыбалки советуют подождать, когда толщина льда достигнет 10 сантиметров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

«С установлением морозной погоды любители зимней рыбалки отравляются на водоемы. На номер «112» уже начали поступать вызовы от жителей региона, ставших очевидцами происшествий на льду – рыбаки проваливаются под лед», — сказал собеседник агентства.

Спасатели «Мособлпожспаса» рекомендуют рыбакам не выходить на лед, пока его толщина не достигнет 10 сантиметров. Человек может продержаться в ледяной воде не более 10 минут, однако гибель может наступить и раньше.

Прочность льда можно определить по его цвету. Голубой лед – прочный, а прочность белого льда в два раза меньше. Лед серого, матово-белого и желтого цветов – самый ненадежный. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.