РИАМО – 1 дек. Коронавирус зачастую приводит к поражению и воспалению легких, пациентам после выписки из больницы самим приходится бороться с последствиями инфекции, сообщил пульмонолог Александр Карабиненко.

Он уточнил, что после воспалительных инфекций в легких остается обширная зона фиброзных изменений. Это особенно характерно при Covid-19 или гриппозной пневмонии.

«Кашель и одышка могут оставаться достаточно долго, до месяца или полутора месяцев. Есть процесс регенерации в нашем организме, когда одни клетки отмирают, а другие рождаются, при этом восстанавливается и структура легких, но в некоторых случаях это происходит не полностью, так бывает, если человек сам себя губит», – отметил Карабиненко в эфире радио Sputnik.

Он предостерег таких пациентов от курения. По его словам, это губительно скажется на процессе регенерации легких. Он отметил, что у курящих людей легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса.

«Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года», – объяснил пульмонолог.

Ускорить процесс восстановления тоже можно, если заранее подготовить организм, уверяет пульмонолог. Для этого нужно заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.