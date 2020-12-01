РИАМО - 1 дек. В Подмосковье с 23 по 27 ноября на торги выставили 81 объект – было объявлено о проведении 46 электронных аукционов и 35 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, можно стать обладателем нежилого помещения, расположенного на первом этаже, площадью 132,4 квадратного метра в городском округе Химки, взять в аренду помещение под свободную деятельность площадью 81,5 квадратного метра в городском округе Домодедово», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также можно приобрести земельный участок в 1,5 тысячи квадратных метров для индивидуального жилищного строительства в Орехово-Зуевском округе.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.