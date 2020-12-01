РИАМО - 1 дек. За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек, сообщает столичный оперштаб.

В столице также за сутки подтверждено 6524 случая заражения коронавирусной инфекцией.

«12,7% среди заболевших - дети, 38,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, еще 13% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

1 ДЕКАБРЯ

- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни. ​​

Курить после этого – это просто медленное самоубийство. Без этого сами легкие восстановятся. Этот процесс происходит у всех по-разному. В среднем восстановление легких идет от трех месяцев до года

- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.

- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.

- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.