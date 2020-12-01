РИАМО - 1 дек. За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек, сообщает столичный оперштаб.
В столице также за сутки подтверждено 6524 случая заражения коронавирусной инфекцией.
«12,7% среди заболевших - дети, 38,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, еще 13% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.
Москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
1 ДЕКАБРЯ
- Пульмонолог предостерег людей, переболевших коронавирусом, от курения. Для восстановления легких он посоветовал заниматься спортом и вести правильный образ жизни.
- За последние сутки в Москве госпитализировано 1376 пациентов с коронавирусной инфекцией, на искусственной вентиляции легких находится 431 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 26 402 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 104 больных. В Москве - 6 524.
- Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии медики вылечили от инфекции 458 409 пациентов.
- За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8978 Covid-пациентов.
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