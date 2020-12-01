РИАМО - 1 дек. За неделю в Подмосковье провели 69 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, новые предложения выставляются на торги регулярно, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в Орехово-Зуевском округе на торгах по продаже объекта незавершенного строительства площадью 166,3 квадратного метра с земельным участком площадью 211 квадратных метров на лот претендовали шесть участников», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что итоговая цена превысила стартовую в 1,5 раза.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.