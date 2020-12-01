РИАМО - 1 дек. Порядка 16,37 километра шумозащитных экранов возведут при строительстве Юго-Восточной хорды в столице, также планируется замена порядка 44,19 тысячи оконных блоков на шумозащитные стеклопакеты в домах поблизости, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы планируем возвести более 16 километров шумозащитных экранов при строительстве Юго-Восточной хорды. Кроме этого в близлежащих домах будет заменено более 44 тысяч оконных блоков на шумозащитные стеклопакеты», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Наиболее протяженной линией шумозащитных экранов считается та, что расположена на участке от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. По планам здесь возведут линию длиной порядка 3,32 тысячи метров. Также на этом участке запланирована замена порядка 9,36 тысячи оконных блоков. Их заменят на шумозащитные стеклопакеты со специальными клапанами для проветривания помещений.

Замена наибольшего количества блоков запланирована на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, включая транспортную развязку на пересечении с Каширским шоссе. Шумозащитные стеклопакеты будут установлены на участке в количестве порядка 10,35 тысячи штук.

«Перечень домов, в которых необходимо заменить окна на шумозащитные пакеты, определяется в процессе проектирования на основании прогнозов и расчетов уровня шума от проектируемого объекта улично-дорожной сети. Такая работа проводится при строительстве любого дорожного объекта», - отметил Загрутдинов.

Строительство хорды было разделено на 10 участков.