РИАМО - 1 дек. С 23 по 29 ноября в Подмосковье на единый номер спасения «112» поступило около 250 тысяч вызовов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГКУ Московской области «Центр 112».

«Вызовы экстренного реагирования – порядка 115 тысяч, вызовы комплексного реагирования – более 17 тысяч», — сказал собеседник агентства.

Скорой медицинской помощи было адресовано 67% вызовов, поступивших в региональную систему-112, более 28% - полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 Московской области является самой масштабной на территории России. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи специалистов.