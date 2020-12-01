РИАМО - 1 дек. В ходе торгов на право аренды участка площадью 2,6 тысячи квадратных метров в Дмитровском округе Подмосковья годовая арендная плата выросла, по сравнению со стартовой, в 18 раз, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 23 по 27 ноября в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 132 человека.

«Так, например, в Дмитровском округе на торгах по аренде земельного участка площадью 2,6 тысячи квадратных метров на лот претендовали 11 участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 18 раз», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.