РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 дек. Зарядная станция для электротранспорта появится в подмосковном Подольске до конца 2020 года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

АО «Мособлэнерго» до конца 2020 года планирует установить 20 зарядных станций для электротранспорта в Московской области. Компания стала участником проекта «Инфраструктура электротранспорта», в рамках которого в Подмосковье устанавливаются станции для зарядки электромобилей.

«АО «Мособлэнерго» в апреле 2020 года заключило договор на покупку очередной партии зарядных станций для электромобилей. Монтаж и запуск ЭЗС запланированы на 2020 год в 19 муниципальных округах. Среди них: Подольск, Люберцы, Дзержинский, Клин, Дмитров, Фрязино, Лобня, Реутов, Солнечногорск, Красногорск, Истра, Одинцово, Химки, Краснознаменск, Электросталь, Ступино, Раменское, Сергиев Посад, Щелково (деревня Оболдино)», - говорится в сообщении.

Станциями смогут бесплатно пользоваться не только владельцы электротранспорта, но и те, у кого есть электрические самокаты и велосипеды. Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», которое можно скачать в Google Play и App Store.