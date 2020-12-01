РИАМО - 1 дек. С 23 по 27 ноября комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал пять закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Среди них закупка на благоустройство пешеходной зоны в городском округе Котельники, а также закупка на услуги лизинга автомобилей скорой медицинской помощи (классы В и С)», — сказал собеседник агентства.

В Подмосковье действует единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.