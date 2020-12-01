РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 дек. В Домодедове взяли под стражу 34-летнего жителя Вологды, обвиняемого в убийстве знакомого из-за денежного долга в 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия 6 ноября обвиняемый ехал в автомобиле, которым управлял его знакомый, из Москвы в направлении Домодедова. В районе деревни Шишкино между мужчинами произошла ссора из-за денежного долга потерпевшего обвиняемому в размере 1,5 миллиона рублей. Конфликт перерос в драку, и обвиняемый задушил своего знакомого веревкой, после чего прикопал тело в лесном массиве и скрылся.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям удалось установить причастность мужчины к совершенному преступлению. Он был задержан», - говорится в сообщении.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование продолжается.